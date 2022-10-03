الكرملين: دول ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب نورد ستريم

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أعلن الكرملين، أن دولًا ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب الغاز من خط نورد ستريم.

روسيا: واشنطن مستفيدة من تسرب الغاز

وأوضح أنه يجب إصلاح خط أنابيب نورد ستريم ولكن لا توجد بعد مواعيد محددة، مشيرةً إلى أن واشنطن مستفيدة من تسرب الغاز في خطي نورد ستريم لزيادة مبيعاتها من الطاقة.

وأضاف الكرملين تعليقًا على تصريحات قديروف، أن استخدام السلاح النووي سيكون وفقًا لعقيدة موسكو النووية.

وأشار إلى أن حدود مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك ستكون نفسها لعام 2014، أما خيرسون وزابوروجيا فسيتم التواصل والتشاور مع سكانهما.

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في الوقت نفسه، أعلنت شركة غازبروم الروسية عن استقرار الضغط في خطوط أنابيب نورد ستريم المتضررة.

وحسب “رويترز”، فقد تراجع نشاط المصانع في منطقة اليورو مجددًا خلال شهر سبتمبر، متأثرًا بارتفاع فواتير الطاقة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الطاقة الدولية، أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج لتقليل استخدام الغاز 13% خلال الشتاء في حالة قطع روسيا لكامل إمداداتها، مؤكدة أن أوروبا تواجه عجزًا غير مسبوق في إمدادات الغاز.