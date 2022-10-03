الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة تحتفظ بمقعدها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة لوائح الراديو
مجلس الدوما الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية
هل يمكن تحويل زيارة الزوجة إلى إقامة؟.. الجوازات تجيب
تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة إلى 30 عامًا
يضم خدمات عديدة.. «إكرام» أول منتجع للمسنين بالمملكة (فيديو)
الكرملين: دول ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب نورد ستريم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الكرملين: دول ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب نورد ستريم

الكرملين: دول ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب نورد ستريم

الكرملين: دول ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب نورد ستريم
٠٢:١٢:٤٦ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الكرملين، أن دولًا ذات قدرات عسكرية وراء حادثة تسرب الغاز من خط نورد ستريم.

روسيا: واشنطن مستفيدة من تسرب الغاز

وأوضح أنه يجب إصلاح خط أنابيب نورد ستريم ولكن لا توجد بعد مواعيد محددة، مشيرةً إلى أن واشنطن مستفيدة من تسرب الغاز في خطي نورد ستريم لزيادة مبيعاتها من الطاقة.

وأضاف الكرملين تعليقًا على تصريحات قديروف، أن استخدام السلاح النووي سيكون وفقًا لعقيدة موسكو النووية.

وأشار إلى أن حدود مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك ستكون نفسها لعام 2014، أما خيرسون وزابوروجيا فسيتم التواصل والتشاور مع سكانهما.

اقرأ أيضًا:

تقرير دولي: روسيا سرقت حبوبًا أوكرانية بقيمة 530 مليون دولار

في الوقت نفسه، أعلنت شركة غازبروم الروسية عن استقرار الضغط في خطوط أنابيب نورد ستريم المتضررة.

وحسب “رويترز”، فقد تراجع نشاط المصانع في منطقة اليورو مجددًا خلال شهر سبتمبر، متأثرًا بارتفاع فواتير الطاقة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الطاقة الدولية، أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج لتقليل استخدام الغاز 13% خلال الشتاء في حالة قطع روسيا لكامل إمداداتها، مؤكدة أن أوروبا تواجه عجزًا غير مسبوق في إمدادات الغاز.

الكلمات الدلالية:
الاتحاد الأوروبي الكرملن ترسب الغاز نورد ستريم وكالة الطاقة

مواد ذات صلة

المزيد
ارتفاع أسعار النفط مع تخفيف الصين لقيود احتواء جائحة كورونا

ارتفاع أسعار النفط مع تخفيف الصين لقيود احتواء جائحة كورونا

٠١:٣٣ م، الثلاثاء، ٠٧ يونيو ٢٠٢٢
إسكتلندا.. مشجعون يرفعون العلم الفلسطيني أمام فريق صهيوني

إسكتلندا.. مشجعون يرفعون العلم الفلسطيني أمام فريق صهيوني

١٢:٤٩ ص، الخميس، ١٨ أغسطس ٢٠١٦
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال

٠٢:٢٣ م، الثلاثاء، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
بالصور.. «التجارة» تصادر مئات إطارات السيارات منتهية الصلاحية بحائل

بالصور.. «التجارة» تصادر مئات إطارات السيارات منتهية الصلاحية بحائل

٠٦:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٥ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *