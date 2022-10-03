يضم خدمات عديدة.. «إكرام» أول منتجع للمسنين بالمملكة (فيديو)

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أعلنت الجمعية الخيرية لإكرام المسنين «إكرام»، عن اكتمال مشروع منتجع إكرام الوطني بالباحة الذي يعد أول منتجع للمسنين على مستوى المملكة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لإكرام المسنين، عبدالرحمن عطيه أبورياح، إن مشروع منتجع إكرام الذي يعد أول منتجع للمسنين على مستوى المملكة، اكتمل بالفعل.

أول منتجع من نوعه عالميًا

واعتبر في حديثه لصحيفة “عكاظ”، أن المنتجع يعد أبرز وأول منتجع من نوعه عالمياً للعناية والرعاية لكبار السن من خلال تقديم الخدمات اللازمة لتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن المشروع يمتد على مساحة 23 ألف متر مربع ويضم في مرحلته الأولى مبنى دار ضيافة، ومسجدًا ومسرحًا للفعاليات والمناسبات، وناديًا صحيًا ورياضيًا، وممشى خارجيًا ومطعمًا مركزيًا ومكتبة وصيدلية وعيادات.

وبحسب المصدر ذاته، تجاوزت تكلفته 40 مليون ريال؛ فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمنتجع في المرحلة الأولى إلى 200 مسن ومسنة ممن لا عائل لهم، أو ممن يحتاجون الرعاية المؤقتة، أو الرعاية النهارية.

وقال أبورياح إن المنتجع يقدم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية الشاملة للمسنين.

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