5 ممارسات خاطئة تؤثر على صحة الدماغ والعمود الفقري

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كشف الدكتور بريان هوفلينغر، جراح الأعصاب بولاية أوهايو الأميركية، أنه يجري ما يصل إلى سبع عمليات جراحية في المخ أو العمود الفقري كل يوم، وأنه توصل خلال سنوات عمله، التي تخطت العشرين عاماً، لبعض الأشياء والممارسات الخاطئة التي يجب أن يتجنبها الأشخاص من أجل الحفاظ على صحة أدمغتهم، وفقًا لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

أبرز هذه الممارسات

1- تجاهل آلام الظهر:

لفت جراح الأعصاب الأمريكي إلى أن آلام الظهر أيضاً ربما تكون مؤشراً على الإصابة بسرطان الدماغ، خصوصاً إذا استمرت هذه الآلام لمدة ستة أشهر أو أكثر.

2- إجراء عملية جراحية دون فهم الأدوات المستخدمة

قال هوفلينغر إن بعض العمليات الجراحية قد تتسبب في حدوث تلف خطير في الدماغ نتيجة بعض الإجراءات والأدوات المستخدمة في هذه الجراحات.

3 – شرب الكحول:

قال هوفلينغر، إن أحد أكثر الأسباب شيوعاً لإصابات الدماغ والعمود الفقري هو الإفراط في شرب الكحول.

وأضاف: «يتعرض الأشخاص الذين يشربون الكحوليات بكثرة لحوادث السيارات أو يسقطون على الدرج، مما يعرض أدمغتهم للضرر».

4 – تجاهل الصداع:

أشار هوفلينغر إلى أن تجاهل الصداع، حتى لو كان بسيطاً، هو أحد الأمور المحظورة من أجل الحفاظ على صحة الدماغ.

وأوضح قائلاً: «عليك أن تستمع إلى جسدك جيداً. الكثير من الأشخاص على سبيل المثال يعانون من صداع لأشهر ويتجاهلون الأمر، وبعد ذلك عندما يخضعون للفحص يدركون أنهم مصابون بسرطان الدماغ».

5- الغوص في المياه الضحلة:

حذر هوفلينغر بشدة من غوص الأشخاص في المياه الضحلة، أو قفزهم في حمامات السباحة دون معرفة عمقها بدقة، مشيراً إلى أن هذا التصرف الذي ربما لا يدرك الكثيرون خطورته كان السبب في الكثير من جراحات الدماغ والعمود الفقري التي أجراها خلال سنوات عمله.

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