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مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تعلن عن عشرات الوظائف

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تعلن عن عشرات الوظائف

مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تعلن عن عشرات الوظائف
٠١:٥٨:٤٢ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل  فريق التحرير:

أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية مُمثلة في الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد من خلال موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، عن توفير عشرات الوظائف.

وقالت المدينة إنها توفر أكثر من 95 وظيفة إدارية وصحية وأمنية لحملة الثانوية العامة، الدبلوم، والبكالوريوس، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

  1.  كاتب (3 وظائف).
  2.  مُنسق الإسكان.
  3.  مساعد إسكان.
  4.  مخلص جمركي.
  5.  مُشرف متابعة.
  6.  مأمور مشتريات (3 وظائف).
  7.  أمين مستودع (وظيفتان).
  8.  مُساعد إداري.
  9.  إداري عقود (4 وظائف).
  10.  رئيس كتبة.
  11.  مُحلل عروض منافسات (4 وظائف).
  12.  مُنسق النقل وصيانة السيارات.
  13.  مراقب أصول ثابتة.
  14.  إحصائي (وظيفتان).
  15.  حارس أمن (71 وظيفة).
  16.  أخصائي صحة فم وأسنان (وظيفتان).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/22هـ الموافق 2022/10/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:(اضغط هنا)

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فرص عمل مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وظائف وظائف شاغرة

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