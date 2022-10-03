مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية تعلن عن عشرات الوظائف

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أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية مُمثلة في الإدارة التنفيذية لشؤون التشغيل والإمداد من خلال موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، عن توفير عشرات الوظائف.

وقالت المدينة إنها توفر أكثر من 95 وظيفة إدارية وصحية وأمنية لحملة الثانوية العامة، الدبلوم، والبكالوريوس، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.