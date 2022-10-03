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«خامنئي» يخرج عن صمته ويعلن دعمه لقوات الأمن ضد المتظاهرين من أبناء شعبه
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«خامنئي» يخرج عن صمته ويعلن دعمه لقوات الأمن ضد المتظاهرين من أبناء شعبه

«خامنئي» يخرج عن صمته ويعلن دعمه لقوات الأمن ضد المتظاهرين من أبناء شعبه

«خامنئي» يخرج عن صمته ويعلن دعمه لقوات الأمن ضد المتظاهرين من أبناء شعبه
٠١:٣٤:١٨ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن وفاة الشابة مهسا أميني “مزق قلبي بشدة” واصفاً وفاتها بـ”الحادث المرير”، ولكنه اعتبر أن الاحتجاجات التي أعقبت وفاتها “كانت مخططة من إسرائيل والولايات المتحدة، ولم ينفذها إيرانيون عاديون”.

وشدد على دعمه قوات الأمن قائلاً إنها “واجهت تحاملاً خلال الاحتجاجات”، ويعد هذا هو التعليق الأول للمرشد الإيراني على وفاة “أميني” على يد شرطة الأخلاق.

المظاهرات ضد نظام طهران أَسْفَرَت عن سقوط 50 قتيلاً

من جهتها، أكدت المعارضة الإيرانية، أن المظاهرات ضد نظام طهران أَسْفَرَت عن سقوط 50 قتيلاً في صفوف المتظاهرين برصاص الأمن، إِضَافَة إلى اعتقال 3 آلاف محتج حتى الآن في صفوف المحتجين ضد نظام طهران، وذلك حسبما قَالَتْ قَنَاة العَرَبِيّة فِي خبر عاجل.

ونظم المؤيدون للنظام فِي إيران، الْجُمُعَة الماضية، تظاهرات جديدة دعماً للحُكُومَة بعد الحركة الاحتجاجية ضد الأزمة الاقْتِصَادِيَّة والسلطة الَّتِي تخللتها أَعْمَال عنف، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن “تظاهرات ستُجرى بعد صلاة الْجُمُعَة فِي أربعين موقعاً بمحافظة طهران”.

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