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“دير شبيجل”: مقترح أوروبي بفرض عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات
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“دير شبيجل”: مقترح أوروبي بفرض عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات

“دير شبيجل”: مقترح أوروبي بفرض عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات

“دير شبيجل”: مقترح أوروبي بفرض عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات
١٢:٥٥:٠٨ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أن برلين ودول بالاتحاد الأوروبي تقترح عقوبات جديدة على إيران بسبب قمع الاحتجاجات.

العقوبات المقترحة تستهدف 16 شخصًا ومنظمة ومؤسسة

وأفادت الصحيفة الألمانية، نقلاً عن مصادر، أن ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك قدمت مقترحات بفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب قمع الاحتجاجات، مؤكدة أن العقوبات المقترحة تستهدف 16 شخصا ومنظمة ومؤسسة مسؤولة بشكل رئيسي عن قمع الاحتجاجات.

وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بشجاعة الإيرانيين

فيما صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأنه من الصعب تحمل ما يحدث في جامعة شريف” الإيرانية، مشيرة إلى أن شجاعة الإيرانيين لا تصدق وسلوك القوى الوحشية للنظام يظهر خوفهم المطلق من التعليم والحرية.

رابطة طلابية تدعو أساتذة الجماعات

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الرابطة الإسلامية لطلبة جامعة شريف بطهران، أنها تدعو جميع أساتذة الجامعات والطلاب في جميع أنحاء البلاد بتعطيل فصولهم الدراسية للتضامن مع أساتذة وطلاب جامعة شريف.

جمعة شريف تعلق الدراسة

بعد أحداث جامعة شريف للصناعة في طهران، ومحاصرة الطلاب من قبل القوات الأمنية الإيرانية، أعلنت الجامعة أنها ستعقد جميع الفصول الدراسية عن بُعد، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وفي جامعة فردوسي في مشهد، شمال شرقي إيران، بدأ الطلاب بمظاهراتهم، وهتفوا: “لم يعد هذا احتجاجًا، إنه بداية ثورة”.

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