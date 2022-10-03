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“الصحة” تُسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا.. و شفاء 119

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“الصحة” تُسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا.. و شفاء 119

“الصحة” تُسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا.. و شفاء 119

“الصحة” تُسجل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا.. و شفاء 119
١٢:٣٧:٤٧ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 816820 حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 119حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 803909حالة، ولله الحمد.

تسجيل حالتي وفاة 

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 2 حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9357 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات المعطاة لقاحات كورونا بلغ حتى الآن 67,839,508

وعدد الفحوصات 5121

ارتفاع حالات الإصابة أمس الأحد

وسجلت الوزارة، أمس الأحد، ارتفاعا في حالات الإصابات الجديدة ونسب التعافي، والوفيات المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 12 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 816664 إصابة بالفيروس.

96 حالة تعافي من الفيروس اليوم

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 96 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 803790 حالة.

ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل وفاتين جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9355 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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