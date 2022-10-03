من جديد.. مودع يقتحم مصرفًا بالضاحية الجنوبية في بيروت

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية المودعين اللبنانيين، اليوم الإثنين، قيام مودع باقتحام مصرف بالضاحية الجنوبية في بيروت والحصول على ودائعه.

جاء ذلك في نبأ عاجل تناول إعلام محلي لبناني.

اقتحام مصارف لبنان

والأسبوع الماضي، أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف من المقرر أن تستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من يوم الإثنين الماضي، وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف.

وكان لبنان قد تعرض خلال الأيام السابقة لحالة من الفوضى إزاء التعامل مع البنوك؛ وشهد فرع بنك ميد “بنك البحر المتوسط” في منطقة عاليه الشوفية بلبنان، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها، بعد محاولة مشابهة في العاصمة بيروت.

وقالت مصادر جمعية صرخة المودعين إن “المودع اللبناني، الذي اقتحم فرع مصرف بنك ميد في عالية هو رامي شرف الدين، إذ دخل المصرف وبحوزته سلاح صيد ونجح في الحصول على مبلغ 30 ألف دولار، وبعد أن سلمها إلى شقيقه، سلم نفسه للقوى الأمنية”.

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