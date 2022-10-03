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تحظر المواد الخطرة.. تدشين اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات
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تحظر المواد الخطرة.. تدشين اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

تحظر المواد الخطرة.. تدشين اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

تحظر المواد الخطرة.. تدشين اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات
٠١:١٤:٤٧ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، والتي تحظر استيراد وإدخال النفايات الخطرة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” تحت عنوان “يدًا بيد تتسابق هممنا لمستقبل واعد”.

اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

واشتملت اللائحة التنفيذية على التعريفات والمصطلحات وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسـؤولية المنتج الممتدة وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات والتأهيـــل والتعويضات وتنظيم المبادرات التطوعية واستيراد وتصدير النفايات وخطط إدارة النفايات والمخالفات وضبطها والعقوبات والتفتيش والتدقيق.

وتوضح اللائحة في موادها التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام، وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها قطاع إدارة النفايات على الأصعدة التشريعية والتنظيمية كافّة، نتيجة للدعم والاهتمام الذي يحظى به من قِبل القيادة الحكيمة.

تعزيز حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة

ويتولى المركز الاختصاص والإشراف على النظام؛ مما يسهم في تعزيز حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة، كما يسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة، من خلال تطوير نماذج التمويل والعمل للقطاع، لتحسين کفاءة المنظومة وتعزيز مبدأ المحافظة على الموارد واستدامتها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ”موان” الدكتور عبدالله السباعي في كلمته: سيفُعل المركز أدواره ويكرس جهوده من خلال اللائحة التنفيذية التي تنظم أنشطة إدارة النفايات، إضافة إلى التخطيط والتطوير عبر وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية تحفز الاستثمار.

وأشار إلى ضرورة اللائحة التنفيذية وإسهام تطبيقها الفاعل في معالجة النفايات بطريقة سليمة وآمنة وفق مبادئ وأسس عالمية في إدارة النفايات للوصول إلى المستهدف الوطني الذي يواكب رؤية 2030 في الارتقاء بمستقبل المملكة.

وفي وقت سابق اليوم،قال المدير التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبد الله السباعي، إن عقوبات الجهات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات 10 مليون ريال للشركات في حال عدم التعاقد مع جهات مرخصة.

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10 مليون ريال عقوبة الشركات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات (فيديو)

الكلمات الدلالية:
إدارة النفايات اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات النفايات وزارة البيئة

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