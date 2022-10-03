10 ملايين ريال عقوبة الشركات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات (فيديو)

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قال المدير التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبد الله السباعي، إن عقوبات الجهات المخالفة في أنشطة إدارة النفايات 10 مليون ريال للشركات في حال عدم التعاقد مع جهات مرخصة.

ودعا “السباعي” في مداخلة مع قناة “الأخبارية”، الأفراد لإدارة النفايات بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن العقوبة بالنسبة للأفراد بمثابة تحفيز لكن الشركات التي تخالف القواعد هي التي تعاقب.

تدشين اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

وفي سياق متصل، دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور بن هلال المشيطي، اليوم الاثنين، اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات؛ وذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” تحت عنوان “يداً بيد تتسابق هممنا لمستقبل واعد”.

واشتملت اللائحة التنفيذية، على التعريفات والمصطلحات وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسـؤولية المنتج الممتدة وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات والتأهيـــل والتعويضات وتنظيم المبادرات التطوعية واستيراد وتصدير النفايات وخطط إدارة النفايات والمخالفات وضبطها والعقوبات والتفتيش والتدقيق.

وأوضحت اللائحة، في موادها التفاصيل والإجراءات الخاصة بالنظام؛ وذلك في إطار المرحلة التطويرية التي يشهدها قطاع إدارة النفايات على الأصعدة التشريعية والتنظيمية كافّة؛ نتيجة للدعم والاهتمام الذي يحظى به من قِبل القيادة الحكيمة.

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