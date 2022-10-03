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تقرير دولي: روسيا سرقت حبوبًا أوكرانية بقيمة 530 مليون دولار

تقرير دولي: روسيا سرقت حبوبًا أوكرانية بقيمة 530 مليون دولار

تقرير دولي: روسيا سرقت حبوبًا أوكرانية بقيمة 530 مليون دولار
١٢:٢٣:٠٦ م، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت “أسوشييتدبرس” في تقرير لها، أن روسيا استخدمت بيانات مزيفة وحيلاً لسرقة حبوب أوكرانية بقيمة لا تقل عن 530 مليون دولار.

روسيا تسرق الحبوب من أوكرانيا وتنقلها عبر الشاحنات

يأتي هذا بعدما كشف مسؤولون في منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، أن روسيا تسرق الحبوب من أوكرانيا وتنقلها عبر الشاحنات.

وأوضحت المنظمة، أن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا، نتيجة الحرب المستمرة لأكثر من شهرين.

ودعت إلى إنشاء مرفق عالمي لتمويل استيراد الأغذية، وذلك من أجل مساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب.

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«الفاو»: روسيا تسرق الحبوب من أوكرانيا وتنقلها عبر الشاحنات

من ناحيته، قال الرئيس الأوكراني: إن بلاده تتوقع رد فعل قوي من المجتمع الدولي وتشديد العقوبات ردًا على الإجراءات الروسية غير القانونية، مؤكدًا أنه طلب من مستشار الأمن القومي الأمريكي زيادة المساعدات العسكرية والإسراع في تسليمها.

وعلى الصعيد الميداني، ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول موال لروسيا، أن القوات الأوكرانية حققت بعض الاختراقات في منطقة خيرسون، وسط دوي 3 انفجارات على الأقل في أرجاء المدينة.

في الوقت نفسه، أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، أنه تم استدعاء سفير روسيا في وارسو على خلفية إجراءات الضم غير القانونية لمناطق أوكرانية.

الكلمات الدلالية:
الأزمة الأوكرانية خيرسون روسيا سرقة الحبوب منظمة الفاو

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