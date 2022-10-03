“نوكيا” تطرح جهازًا جديدًا يجعلها تتصدر مبيعات الهواتف

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استحوذ هاتف نوكيا الجديد على مواصفات تجعله من بين أبرز الأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد في الوقت الحالي؛ فهاتف Nokia G60 الجديد يتمتع بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (166/75.9/8.6) ملم، ووزنه 190 غ.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة من نوع IPS LCD، مقاسها 6.58 بوصات، ودقة عرضها (2408/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا، وقد حُميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدشات.

معالج رسوميات

واستقرت شركة نوكيا على عمل هاتفها الجديد بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت.

كما تأتي الكاميرا الأساسية في الجهاز بثلاث عدسات وبدقة (50+5+2) ميغابيكسل، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل فقط.

وقد زودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

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