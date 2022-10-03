لتجنب المخالفة.. تنبيه من «الإسكان» بخصوص تراخيص تسوير أرض الفضاء

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون البلية والقروية والإسكان، اليوم الاثنين، كافة المواطنين إلى استخراج التراخيص اللازمة لتسوير أرض الفضاء.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الوزارة إن “استخراج التراخيص اللازمة للبدء في تسوير أرضك الفضاء يجنبك التعرض للمخالفة وتكرارها”.

وكانت أمانة منطقة الرياض، أعلنت أنه بداية من يوم السبت بدأ تطبيق الغرامات على من لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء.

وأوضحت أن الغرامات توقع على من لم يلتزم بتسوير أرضه الفضاء الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من المبادرة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري للمدينة.

عقوبة مخالفة عدم التسوير

وأكدت في بيان نشرته على حسابها في “تويتر”، أن مخالفة عدم التسوير وعقوبته تصل إلى 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر في حال عدم الالتزام بالتسوير.

وأشارت إلى أن الطرق المستهدفة في المرحلة الأولى من مبادرة تسوير الأراضي في المدينة،هي:

1 – طريق الإمام عبد الله من سعود بن عبد العزيز من تقاطع الدائري الشرقي وحتى تقاطع طريق الجنادرية.

2 – طريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة.

3 – طريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع طريق الملك خالد.

4 – طريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبد المطلب وحتى تقاطع مخرج الدائري الثاني.

5 – طريق الملك عبد الله من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

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