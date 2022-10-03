الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو جرامات مواد مخدرة بالرياض
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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو جرامات مواد مخدرة بالرياض

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو جرامات مواد مخدرة بالرياض

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو جرامات مواد مخدرة بالرياض
١١:٤٧:٢٤ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، عن القبض على مقيمين ووافد زائر من الجنسية الباكستانية في منطقة الرياض، بحوزتهم (5) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأضافت في حسابها على توتير أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات

والأسبوع الماضي، أعلن الأمن العام، أن دورياته في محافظة الطائف ألقت القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم 6.5 جرامات من مادة الشبو المخدر، و24 جرامًا من مادة الحشيش، ومبلغ مالي.

وأضاف الأمن العام أنه جرى إيقاف الأشخاص الثلاثة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهات الاختصاص.

والأسبوع الماضي أيضًا، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (48) طنًا و(613) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وطن و(519.3) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(634) ألف قرص إمفيتامين مخدر.

وأضاف القريني أن الدوريات البرية تمكنت من القبض على مهربيها، وعددهم (146) متهمًا، منهم (19) مواطنًا، و(127) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (87) من الجنسية اليمنية، و(32) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية العراقية، و(2) من الجنسية المصرية، و(1) من الجنسية الباكستانية.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام الرياض المديرية العامة لمكافحة المخدرات قوات الأمن مخدر الشبو مكافحة المخدرات

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