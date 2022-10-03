خبير تغذية: تجنبوا تناول 4 أطعمة على معدة فارغة

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أجمع خبراء الصحة والتغذية على أن ما يتناوله الإنسان صباحًا عند فطوره، هو الوقود اللازم لممارسة النشاط الذهني والجسدي طوال اليوم.

وحسب الخبراء، فلابد أن نعتني جيدًا بما سنأكله بعد الاستيقاظ من ساعات النوم، وحتى نبتعد عن حدوث اضطرابات في المعدة.

وكشف رئيس مؤسسة التغذية الإسبانية، أنه يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة، حسب صحيفة “البيان”.

وأوضح أن الوجبة الصباحية لابد أن تشتمل على 3 مجموعات غذائية أساسية، هي:

1 – الألبان.

2 – الحبوب.

3 – الفواكه.

وشدد خبير التغذية على أن هناك بعض الأطعمة التي لا يُنصح بتناولها على معدة فارغة، وأبرزها:

2- المعجنات، وينصح بالابتعاد عنها لأنها تحتوي على دهون تحفز إفراز حمض المعدة.

1- المشروبات الغازية، والتي تؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي في المعدة، ما يسبب مضاعفات صحية خطيرة.

3 – الخبز الأبيض، والذي يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز والأنسولين، وتسبب الشعور بالجوع الذي يؤدي بنا إلى تناول مزيد من الطعام.

4- القهوة والشاي، لا يُنصح بتناول هذه المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين ما يسبب مشكلات مع وجود حموضة.