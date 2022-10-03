بريطانيا تتراجع عن قرارها بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء

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تراجعت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن قرارها بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء.

وجاء قرار الحكومة البريطانية بعد 10 أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع تدني سعر الجنيه الإسترليني.

وقال كواسي كوارتينغ، وزير المال في الحكومة البريطانية الجديدة؛ وذلك عبرتغريدة له: إنه “لن يمضي قدمًا” في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%، مضيفًا أنها باتت مصدرًا “لتشتيت الانتباه”.

مهمة وأولوية

وأضاف كوارتينغ: “واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45% بات سببًا لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن بأننا لن نمضي قدمًا بإلغاء الضريبة”.

وجاء القرار بعدما عبر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية غير ممولة، كشف عنها كوارتينغ في ميزانيته المصغرة المثيرة للجدل في 23 سبتمبر.

وكان كوارتينغ قد اقترح إلغاء الضريبة البالغة 45% على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه استرليني (167,400 دولار).

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