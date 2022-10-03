جامعة الملك خالد: الثعابين تسللت من الوادي إلى مدينة الطالبات

تواصل – فريق التحرير:

اتهمت جامعة الملك خالد، المزارع والوادي المجاور بالتسبب في تسلل الثعابين إلى المدينة الجامعية للطلاب.

وقالت الجامعة في بيان رسمي، إنها أجرت عمليات التعقيم والمعالجة والرش والنظافة ومكافحة الآفات من خلال الفرق المختصة بالجامعة، وفق ما نقلته صحيفة “المدينة”.

ثعابين في جامعة الملك خالد

وأوضحت الجامعة أن “بعض الثعابين التي دخلت إلى المدينة الجامعية للطالبات بقريقر من المزارع والوادي المجاور تم التعامل معها بما يضمن سلامة الطالبات، مع استمرار العمل على عمليات التعقيم والمعالجة والرش والنظافة”.

وأضاف البيان: “تقوم الإدارات المختصة بالجامعة وفي مقدمتها الإدارة العامة للمرافق بجهود كبيرة ومتواصلة في هذا الاتجاه”، مؤكداً حرص الجامعة البالغ على سلامة منسوبيها وطالباتها.

وبحسب الصحيفة ذاتها، كانت طالبات بجامعة الملك خالد وثقن بمقطع فيديو، ظهور ثعابين داخل محيط الجامعة والمداخل والحديقة والساحات الخارجية، ما سبب لهن حالة من الذعر.

وأشارت الطالبات إلى أن هذا الخطر يهدد حياتهن لما تحمله الثعابين من سموم قاتلة ورعب كبير يحيط بهن.

وأكدت طالبات الجامعة أن هذه الثعابين تظهر لهن بين الحين والآخر بأحجام مختلفة وفي مواقع متعددة، وخصوصاً المداخل والحديقة الخارجية.

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