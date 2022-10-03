الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو جرامات مواد مخدرة بالرياض
جامعة الملك خالد: الثعابين تسللت من الوادي إلى مدينة الطالبات
خبير تغذية: تجنبوا تناول 4 أطعمة على معدة فارغة
بريطانيا تتراجع عن قرارها بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء
في يوم الطفل العربي.. 4 إجراءات من شؤون الحرمين لتفعيل مبادرة «ترعاكم عيوننا»
الفيديو أثار غضبًا واسعًا.. النيابة الكويتية تحيل المعتدى على زوجته للجنايات بـ4 تهم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جامعة الملك خالد: الثعابين تسللت من الوادي إلى مدينة الطالبات

جامعة الملك خالد: الثعابين تسللت من الوادي إلى مدينة الطالبات

جامعة الملك خالد: الثعابين تسللت من الوادي إلى مدينة الطالبات
١١:٤٤:١٩ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اتهمت جامعة الملك خالد، المزارع والوادي المجاور بالتسبب في تسلل الثعابين إلى المدينة الجامعية للطلاب.

وقالت الجامعة في بيان رسمي، إنها أجرت عمليات التعقيم والمعالجة والرش والنظافة ومكافحة الآفات من خلال الفرق المختصة بالجامعة، وفق ما نقلته صحيفة “المدينة”.

ثعابين في جامعة الملك خالد

وأوضحت الجامعة أن “بعض الثعابين التي دخلت إلى المدينة الجامعية للطالبات بقريقر من المزارع والوادي المجاور تم التعامل معها بما يضمن سلامة الطالبات، مع استمرار العمل على عمليات التعقيم والمعالجة والرش والنظافة”.

وأضاف البيان: “تقوم الإدارات المختصة بالجامعة وفي مقدمتها الإدارة العامة للمرافق بجهود كبيرة ومتواصلة في هذا الاتجاه”، مؤكداً حرص الجامعة البالغ على سلامة منسوبيها وطالباتها.

وبحسب الصحيفة ذاتها، كانت طالبات بجامعة الملك خالد وثقن بمقطع فيديو، ظهور ثعابين داخل محيط الجامعة والمداخل والحديقة والساحات الخارجية، ما سبب لهن حالة من الذعر.

وأشارت الطالبات إلى أن هذا الخطر يهدد حياتهن لما تحمله الثعابين من سموم قاتلة ورعب كبير يحيط بهن.

وأكدت طالبات الجامعة أن هذه الثعابين تظهر لهن بين الحين والآخر بأحجام مختلفة وفي مواقع متعددة، وخصوصاً المداخل والحديقة الخارجية.

اقرأ أيضًا:

أهالي جازان يستغيثون: ثعابين «الكوبرا» و«الصل الأسود» تغزو منازلنا (صور)

الكلمات الدلالية:
المدينة الجامعية ثعابين جامعة الملك خالد طالبات جامعة الملك خالد

مواد ذات صلة

المزيد
هيئة كبار العلماء تدعو إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الإغاثية لمتضرري باكستان

هيئة كبار العلماء تدعو إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الإغاثية لمتضرري باكستان

٠١:٣٨ م، الثلاثاء، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
أمانة الرياض تتفاعل مع «تسجيل صوتي» لمواطن وتغلق ملحمة مخالفة

أمانة الرياض تتفاعل مع «تسجيل صوتي» لمواطن وتغلق ملحمة مخالفة

١١:٥٩ م، السبت، ٢٩ أبريل ٢٠١٧
بضخ 20 مليون م3.. “المياه الوطنية” تًعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج  

بضخ 20 مليون م3.. “المياه الوطنية” تًعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج  

٠٤:٢٧ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
الخدمة المدنية: الطب والصحة يتصدران قائمة الموظفين المبتعثين

الخدمة المدنية: الطب والصحة يتصدران قائمة الموظفين المبتعثين

٠٣:١٣ م، الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *