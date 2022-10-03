الفيديو أثار غضبًا واسعًا.. النيابة الكويتية تحيل المعتدى على زوجته للجنايات بـ4 تهم

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كشفت وسائل إعلام كويتية اليوم، أن النيابة العامة أحالت قضية المواطن المتهم بالاعتداء على زوجته في الشارع العام بمنطقة جابر الأحمد، إلى محكمة الجنايات، بـ 4 تهم .

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر أن التهم المسندة للمتهم هي:

1 – الضرب.

2 – الإتلاف.

3 – التعاطي.

4 – السب والقذف.

وأكدت أن النيابة طالبت بمعاقبة الجاني على أفعاله الأربعة، وفي وقت سابق قررت العامة حبس المواطن احتياطياً لمدة 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي.

وبعدما نالت قضيته اهتمام وشغف الرأي العام بالكويت ودول الخليج؛ أمرت النيابة العامة، بحبس المواطن المعتدي على زوجته في الشارع العام، احتياطيًا لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي.

النيابة عدلت مسار القضية من جنحة إلى جناية

فيما عدلت النيابة الكويتية من مسار القضية من جنحة بالاعتداء بالضرب إلى جناية وذلك بعد تأكيد تهمة التعاطي على هذا المواطن، وذلك بعدما تبين لها أن المتهم كان متعاطيًا خلال قيامه بعملية الاعتداء بالضرب على زوجته في الطريق العام.

وكان رجال الأمن بالكويت قد أطاحوا برجل ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب والإهانة على امرأة بعدما حطم لها سيارتها التي كانت تستقلها، ومنع المارة من التدخل لإنهاء اعتدائه عليها، وتم تداول الفيديو على مواقع التوصل الاجتماعي.

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