الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو جرامات مواد مخدرة بالرياض
جامعة الملك خالد: الثعابين تسللت من الوادي إلى مدينة الطالبات
خبير تغذية: تجنبوا تناول 4 أطعمة على معدة فارغة
بريطانيا تتراجع عن قرارها بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء
في يوم الطفل العربي.. 4 إجراءات من شؤون الحرمين لتفعيل مبادرة «ترعاكم عيوننا»
الفيديو أثار غضبًا واسعًا.. النيابة الكويتية تحيل المعتدى على زوجته للجنايات بـ4 تهم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الفيديو أثار غضبًا واسعًا.. النيابة الكويتية تحيل المعتدى على زوجته للجنايات بـ4 تهم

الفيديو أثار غضبًا واسعًا.. النيابة الكويتية تحيل المعتدى على زوجته للجنايات بـ4 تهم

الفيديو أثار غضبًا واسعًا.. النيابة الكويتية تحيل المعتدى على زوجته للجنايات بـ4 تهم
١١:١٦:١٣ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية اليوم، أن النيابة العامة أحالت قضية المواطن المتهم بالاعتداء على زوجته في الشارع العام بمنطقة جابر الأحمد، إلى محكمة الجنايات، بـ 4 تهم .

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر أن التهم المسندة للمتهم هي:

1 – الضرب.

2 – الإتلاف.

3 – التعاطي.

4 – السب والقذف.

وأكدت أن النيابة طالبت بمعاقبة الجاني على أفعاله الأربعة، وفي وقت سابق قررت العامة حبس المواطن احتياطياً لمدة 21 يوماً وإحالته للسجن المركزي.

وبعدما نالت قضيته اهتمام وشغف الرأي العام بالكويت ودول الخليج؛ أمرت النيابة العامة، بحبس المواطن المعتدي على زوجته في الشارع العام، احتياطيًا لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي.

النيابة عدلت مسار القضية من جنحة إلى جناية

فيما عدلت النيابة الكويتية من مسار القضية من جنحة بالاعتداء بالضرب إلى جناية وذلك بعد تأكيد تهمة التعاطي على هذا المواطن، وذلك بعدما تبين لها أن المتهم كان متعاطيًا خلال قيامه بعملية الاعتداء بالضرب على زوجته في الطريق العام.

وكان رجال الأمن بالكويت قد أطاحوا برجل ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب والإهانة على امرأة بعدما حطم لها سيارتها التي كانت تستقلها، ومنع المارة من التدخل لإنهاء اعتدائه عليها، وتم تداول الفيديو على مواقع التوصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

داخلية الكويت: الإطاحة بـ «المعتدي على امرأة في الطريق العام»

الكويت.. تطورات جديدة في قضية المعتدي على زوجته في أحد الشوارع

الكلمات الدلالية:
الكويت المعتدي على زوجته النيابة العامة منطقة جابر الأحمد

مواد ذات صلة

المزيد
جبهة النصرة تطلب شطبها من اللائحة السوداء للإفراج عن عناصر الأمم المتحدة

جبهة النصرة تطلب شطبها من اللائحة السوداء للإفراج عن عناصر الأمم المتحدة

٠٧:٤٤ ص، الأربعاء، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٤
بعد صدور الموافقة السامية.. ترجمة خُطَب الحرميْن بالهوسا والتركية

بعد صدور الموافقة السامية.. ترجمة خُطَب الحرميْن بالهوسا والتركية

٠٣:٠٢ م، الخميس، ١٩ فبراير ٢٠١٥
المدينة.. فكرة مبتكرة بـ«مسجد الرحمن» لمنع هدر طعام إفطار الصائمين

المدينة.. فكرة مبتكرة بـ«مسجد الرحمن» لمنع هدر طعام إفطار الصائمين

١١:١١ م، الأثنين، ٢٩ مايو ٢٠١٧
مصادر: قوات الطوارئ تقضي على المطلوب الأمني «حسن العبدالله» بالقطيف

مصادر: قوات الطوارئ تقضي على المطلوب الأمني «حسن العبدالله» بالقطيف

١٠:٤١ م، السبت، ١٥ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *