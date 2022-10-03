في يوم الطفل العربي.. 4 إجراءات من شؤون الحرمين لتفعيل مبادرة «ترعاكم عيوننا»

تواصل – واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفعيل مبادرة بعنوان “ترعاكم عيوننا” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل العربي الذي يحل في مطلع أكتوبر من كل عام.

وقال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة شؤون الحرمين، سعود بن عطيه الزهراني، إن التفعيل يأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تعين الصغار ووالديهم ومرافقيهم من خلال الاهتمام بهم فور وصولهم للمسجد الحرام.

مبادرة ترعاكم عيوننا

وأضاف أن هناك 4 إجراءات لتفعيل مبادرة “ترعاكم عيوننا”، وهي:

1 – يتم إعطاء الأطفال الأساور المخصصة لمعصم اليد والرموز الإرشادية لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام.

2 – الاهتمام بفئة الزائر الصغير وفئة كبار السن غير الناطقين باللغة العربية وإثراء تجربتهم بالجوانب المعرفية والثقافية والاجتماعية

3 – تقديم الرموز الإرشادية للصغار وكبار السن غير الناطقين باللغة العربية لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام في المسجد الحرام.

4 – تقديم الهدايا التذكارية لهم احتفاءً باليوم العالمي للطفل العربي.

ويحل يوم الطفل العربي في الأول من شهر أكتوبر الماضي 2020، وهو اليوم الذي استشهد فيه الطفل الفلسطيني محمد الدرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

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