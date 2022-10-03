الهند تطلق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الجوية الهندية، اليوم، أنها أطلقت مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية.

وذكرت وكالة رويترز، أن بيانًا للقوات الجوية الهندية، أفاد بإطلاق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية، وأنها تلقت إشارة من طهران تطالب بتجاهل التهديد، مؤكدة أن الرحلة أكملت نحو وجهتها النهائية.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه إيران موجة من الاحتجاجات الواسعة التي تستمر لأكثر من أسبوعين في مناطق مختلفة من البلاد.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد قامت السلطات الأمنية باعتقال مراسل صحيفة “دنياي اقتصاد”، البرز نظامي، بعد أن داهمت مبنى الصحيفة في العاصمة طهران.

جامعة شريف تعلق الدراسة حضوريًا بعد محاصرة الطلاب

وبعد أحداث جامعة شريف للصناعة في طهران، ومحاصرة الطلاب من قبل القوات الأمنية الإيرانية، أعلنت الجامعة أنها ستعقد جميع الفصول الدراسية عن بُعد “أونلاين”، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وكانت قوات الأمن الإيرانية استخدمت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين جاؤوا لمساعدة الطلاب المحاصرين في جامعة شريف بطهران

نقابات المعلمین تطالب التلامیذ بعدم الذهاب للمدارس

وطالب مجلس تنسیق نقابات المعلمین من التلامیذ الامتناع عن الذهاب لصفوف المدارس، حيث أعلنت النقابات دعمها القوي وتضامنها مع الموجة الواسعة من الاحتجاجات والإضرابات من أجل تحقیق العدالة، وتنديدًا بمقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة.

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