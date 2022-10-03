اعرف حقك.. 7 إجراءات سلامة للحصول على رحلة بحرية آمنة

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للنقل؛ أنه من أجل الحصول على رحلة آمنة؛ فعلى قائدي الرحلات البحرية التأكد من إجراءات السلامة قبل الإبحار.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” إنفوجرافًا وأوضحت فيه النقاط التي يجب على قائد الرحلة البحرية التأكد منها قبل إيجار مركبته البحرية، وتتمثل في الآتي:

ـ وجود جميع الوثائق المعتمدة من بوابة نقل.

ـ صيانة القوارب والمحركات ومعدات السلامة.

ـ حالة الطقس.

ـ إبلاغ الجهات المختصة بموعد الرحلة.

ـ فحص الأنوار الملاحية والتأكد من جاهزيتها.

ـ عدم وجود تشققات أو اهتراء في بدن القارب.

ـ وجود أدوات الإسعافات الأولية.

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