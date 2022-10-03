اليوم 39 درجة.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة في معظم أنحاء المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة – بمشيئة الله – بشكل تدريجي على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة والأحساء وحفر الباطن، و38 درجة في المدينة وبريدة ورفحاء والخرج، و37 درجة في الرياض والدمام وجازان ووادي الدواسر وشرورة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 26 درجة، وسجلت الباحة 25 درجة مئوية.

أماكن الأمطار المتساقطة اليوم على المملكة

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يشهد طقس المملكة، أجواءً حارة نهارًا على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية من المملكة وسلطنة عُمان وجنوب الإمارات، مصحوبة برياح متوسطة على أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى.

رياح نشطة وسحب رعدية على جنوب المملكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

سحب ممطرة على مرتفعات مكة والمدينة

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

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