احذر.. قائمة كلمات مرور معرضة للاختراق في ثانية واحدة

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يتعرض الملايين من مستخدمي الإنترنت لخطر اختراق حساباتهم لأنهم ما زالوا يستخدمون العديد من كلمات المرور الشائعة.

أكد فريق من الباحثين أنه من السهل تخمين بعض كلمات المرور واختراقها بسهولة؛ لدرجة أن لصوص الإنترنت يمكنهم اختراقها في ثانية واحدة فقط.

وحذر فريق الباحثين التابع لـ NordPass المستخدمين، للتحقق جيدًا من إعداداتهم على الأجهزة الخاصة والإنترنت.

كلمات مرور معروفة

وبدا من خلال نتائج الدراسة أن كثيرًا من الأشخاص يواصلون استخدام كلمات مرور معروفة مثل “123456” و”qwerty” وحتى ” password” ككلمات سهلة الحفظ وسريعة الكتابة.

وأكد الباحثون أن ملايين الحسابات ما تزال سهلة التعرض للهجوم؛ ولذلك، من الضروري التأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك عصية على تخمين المتسللين؛ فالتحذيرات في هذا الشأن كثيرة لا تنتهي.

وبحسب قناة “روسيا اليوم” فهذه قائمة بأهم 10 كلمات مرور شائعة وسهلة الاختراق جدًا؛ في جميع أنحاء العالم:

_ 123456

_ 123456789

_ 12345

_ qwerty

_ password

_ 12345678

_ 111111

_ 123123

_ 1234567890

_ 1234567

واكتشف بحث NordPass أيضًا أن كلمة dolphin احتلت المرتبة الأولى بين كلمات المرور المتعلقة بالحيوانات في العديد من البلدان.

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