الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
احذر.. قائمة كلمات مرور معرضة للاختراق في ثانية واحدة
الهند تطلق مقاتلات بعد تهديد بقنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية
اليوم 39 درجة.. انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة في معظم أنحاء المملكة
مع اقتراب موعد دفعة أكتوبر.. توضيحات مهمة من «حساب المواطن»
عاجل.. تعليق الدراسة في جامعة شريف والأمن الإيراني يقتحم صحيفةً ويعتقل مراسلها
الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه عجزًا غير مسبوق بإمدادات الغاز الطبيعي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

احذر.. قائمة كلمات مرور معرضة للاختراق في ثانية واحدة

احذر.. قائمة كلمات مرور معرضة للاختراق في ثانية واحدة

احذر.. قائمة كلمات مرور معرضة للاختراق في ثانية واحدة
١٠:٤٢:٢٨ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

يتعرض الملايين من مستخدمي الإنترنت لخطر اختراق حساباتهم لأنهم ما زالوا يستخدمون العديد من كلمات المرور الشائعة.

أكد فريق من الباحثين أنه من السهل تخمين بعض كلمات المرور واختراقها بسهولة؛ لدرجة أن لصوص الإنترنت يمكنهم اختراقها في ثانية واحدة فقط.

وحذر فريق الباحثين التابع لـ NordPass المستخدمين، للتحقق جيدًا من إعداداتهم على الأجهزة الخاصة والإنترنت.

كلمات مرور معروفة

وبدا من خلال نتائج الدراسة أن كثيرًا من الأشخاص يواصلون استخدام كلمات مرور معروفة مثل “123456” و”qwerty” وحتى ” password” ككلمات سهلة الحفظ وسريعة الكتابة.

وأكد الباحثون أن ملايين الحسابات ما تزال سهلة التعرض للهجوم؛ ولذلك، من الضروري التأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك عصية على تخمين المتسللين؛ فالتحذيرات في هذا الشأن كثيرة لا تنتهي.

وبحسب قناة “روسيا اليوم” فهذه قائمة بأهم 10 كلمات مرور شائعة وسهلة الاختراق جدًا؛ في جميع أنحاء العالم:

_ 123456

_ 123456789

_ 12345

_ qwerty

_ password

_ 12345678

_ 111111

_ 123123

_ 1234567890

_ 1234567

واكتشف بحث NordPass أيضًا أن كلمة dolphin احتلت المرتبة الأولى بين كلمات المرور المتعلقة بالحيوانات في العديد من البلدان.

اقرأ أيضًا: 

وداعًا لمحاولات الاختراق.. 5 نصائح مهمة لإنشاء كلمات مرور قوية

الكلمات الدلالية:
اختراق سهل حظر الحسابات قائمة كلمات كلمات مرور مستخدمو الإنترنت

مواد ذات صلة

المزيد
أطفال «صم وبُكم» يتعلمون «القرآن والسنة» بالمسجد النبوي (فيديو)

أطفال «صم وبُكم» يتعلمون «القرآن والسنة» بالمسجد النبوي (فيديو)

٠٩:٢٨ م، الثلاثاء، ١٨ يوليو ٢٠١٧
تعرّف على أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم (صور)

تعرّف على أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم (صور)

٠٣:١٠ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦
اتصال لاسلكي يستنفر «الإنقاذ» للبحث عن عائلة مفقودة غرب شقراء

اتصال لاسلكي يستنفر «الإنقاذ» للبحث عن عائلة مفقودة غرب شقراء

٠١:٣٦ م، الأحد، ١٤ فبراير ٢٠١٦
«الغامدي» مُشرفاً عاماً على شبكة قنوات وزارة التعليم

«الغامدي» مُشرفاً عاماً على شبكة قنوات وزارة التعليم

٠٩:١٢ م، الأحد، ٢٢ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *