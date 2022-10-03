للأمهات.. 4 مخاطر لترك مولودك الجديد نائمًا لفترات طويلة

تواصل – فريق التحرير:

حذر أطباء من خطورة النوم المتواصل للمواليد الجدد، لأن ذلك يصيبهم بأمراض قد تهدد حياتهم بصورة كبيرة.

وتخطئ الأمهات خاصة أولئك الحديثات العهد بالأمومة حين يعتقدن أن نوم المولود المتواصل دليل على صحته، وعلى أن ذلك النوم المتواصل من الظواهر الطبيعية التي تحدث مع المواليد.

وتعتقد بعض الأمهات أيضًا أن نوم الرضيع المتواصل سيمنحه زيادة في الوزن وزيادة في الصحة والعافية، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا بل ويضر المولود.

خطورة النوم المتواصل للمواليد الجدد

وفي هذا الصدد، قالت استشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة رائدة أبو العطا؛ لمجلة “سيدتي”، إن هناك العديد من المخاطر لترك المولود نائمًا لفترات طويلة وهي:

-يؤدي النوم المتواصل للمولود إلى اضطراب الرضاعة.

-النوم المتواصل للمولود يهدد حياته بصورة كبيرة حيث قد يتعرض المولود بسبب ذلك إلى انخفاض السكر لديه.

-ترك المولود نائمًا دون مراقبته أو محاولة تقليب جهة نومه يرفع من نسبة حدوث ما يعرف بمتلازمة الموت المفاجئ عند المواليد الجدد.

-النوم المتواصل للمولود يعرضه لكثرة البكاء مستقبلاً؛ لأنه لم يعتد على محيطه بشكل تدريجي مثل الأصوات العالية والأضواء الساطعة وضوء النهار.

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