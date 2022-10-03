عاجل.. تعليق الدراسة في جامعة شريف والأمن الإيراني يقتحم صحيفةً ويعتقل مراسلها

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، أن السلطات الأمنية قامت باعتقال مراسل صحيفة “دنياي اقتصاد”، البرز نظامي، بعد أن داهمت مبنى الصحيفة في العاصمة طهران، حسب “إيران إنترناشيونال”.

جامعة شريف تعلق الدراسة حضوريًا بعد محاصرة الطلاب

بعد أحداث جامعة شريف للصناعة في طهران، ومحاصرة الطلاب من قبل القوات الأمنية الإيرانية، أعلنت الجامعة أنها ستعقد جميع الفصول الدراسية عن بُعد “أونلاين”، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وكانت قوات الأمن الإيرانية استخدمت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين جاؤوا لمساعدة الطلاب المحاصرين في جامعة شريف بطهران

نقابات المعلمین تطالب التلامیذ بعدم الذهاب للمدارس

وسط احتجاجات واسعة في جميع أنحاء إيران، طالب مجلس تنسیق نقابات المعلمین من التلامیذ الامتناع عن الذهاب لصفوف المدارس.

وأعلنت النقابات دعمها القوي وتضامنها مع الموجة الواسعة من الاحتجاجات والإضرابات من أجل تحقیق العدالة، وتنديدًا بمقتل الشابة مهسا أميني على يد الشرطة.

الشوارع تمتلئ بسكان العاصمة طهران

ونشرت وسائل إعلام ونشطاء إيرانيون، مقاطع فيديو توثق خروج مئات المتظاهرين، سيرًا على الأقدام، وبسياراتهم، لدعم الطلاب المحاصرين، الذين تعرضوا للاستهداف والاعتقال.

الشرطة تطلق النار وتعتقل المتظاهرين

في الوقت نفسه، قامت قوات الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار صوب المحتجين، واعتقال أعداد من الطلاب المحاصرين، وأيضا المتظاهرين الذين جاءوا لدعمهم.

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