الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه عجزًا غير مسبوق بإمدادات الغاز الطبيعي
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الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه عجزًا غير مسبوق بإمدادات الغاز الطبيعي

الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه عجزًا غير مسبوق بإمدادات الغاز الطبيعي

الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه عجزًا غير مسبوق بإمدادات الغاز الطبيعي
٠٩:٥٦:٢٥ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الوكالة الدولية للطاقة، أن القارة الأوروبية تواجه عجزًا غير مسبوق بإمدادات الغاز الطبيعي.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، أن قواتها إلى جانب الدنمارك وبولندا والسويد تقوم بدوريات في المياه البحرية لتأمين منشآت الطاقة، وأنه بالشراكة مع الدنمارك والسويد سيتم تشكيل فريق للتحقيق في ملابسات تسرب الغاز من “نورد ستريم”.

فيما قررت الدنمارك تأجيل الإغلاق النهائي لثلاث محطات تعمل بالوقود الأحفوري بسبب أزمة الطاقة ونقص الغاز.

وحذر تقرير أممي من انعكاس التسريبات في “نورد ستريم” على البيئة نظرًا لخطورة غاز الميثان، لافتًا إلى أن التسرب الحاصل في شق واحد من “نورد ستريم” يعادل حرق 630 رطل فحم في ساعة واحدة، مؤكدًا أن التسرب في “نورد ستريم” تسبب بأكبر تسرب لغاز الميثان على الإطلاق.

مسؤول أوروبي: نعلم أن شتاءً صعبًا ينتظرنا

في الوقت نفسه، أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: أن أوروبا تعلم أن شتاءً صعبًا ينتظرها، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وحذر بوريل من شتاء صعب وأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، وذلك خلال اجتماع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في براج.

وأكد أن الوضع لا يزال صعبًا للغاية بالنسبة لأوكرانيا وللاتحاد الأوروبي، نظرًا لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، مشيرًا إلى أنه بحلول الربيع المقبل ستكون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في وضع أفضل من الناحية الإستراتيجية.

دول الاتحاد ستواجه صعوبات في الشتاء المقبل

فيما كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد ستواجه صعوبات في الشتاء المقبل بسبب نقص الغاز، وأن الاتحاد اتخذ إجراءات طارئة لمواجهة نقص الغاز بينها خفض الاستهلاك، مؤكدًا أن هناك اجتماعًا استثنائيًا لوزراء الطاقة خلال أسبوع لبحث أزمة نقص الغاز.

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الكلمات الدلالية:
أسعار الطاقة أوروبا الغاز الطبيعي الوكالة الدولية للطاقة نورد ستريم

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