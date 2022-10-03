الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تاسي» يتراجع في 9 أشهر 0.79% والقيمة السوقية تبلغ 10.8 تريليونات ريال
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«تاسي» يتراجع في 9 أشهر 0.79% والقيمة السوقية تبلغ 10.8 تريليونات ريال

«تاسي» يتراجع في 9 أشهر 0.79% والقيمة السوقية تبلغ 10.8 تريليونات ريال

«تاسي» يتراجع في 9 أشهر 0.79% والقيمة السوقية تبلغ 10.8 تريليونات ريال
٠٩:٥١:٤٥ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيس (تاسي) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022م، بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11,405.32 نقاط، مقارنة بإغلاق التسعة أشهر الأولى من العام السابق، فيما كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة ذاتها عند مستوى 13,820.35 نقطة.

وكشف التقرير الدوري، الصادر من موقع تداول، اليوم، عن بلوغ القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية التسعة أشهر الأولى 2022م، 10,8 تريليونات ريال أي ما يعادل، (2,888.76 تريليون دولار أمريكي)، بارتفاع بنسبة 7.56% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

الأسهم المتداولة

كما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى 2022م، 1,4 ترليون ريال أي ما يعادل، (373.57 مليار دولار أمريكي) بانخفاض بنسبة 21.57% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 35.35 مليار سهم مقابل 55.93 مليار سهم بانخفاض بنسبة 36.80%.

وأشار تقرير التداول إلى أن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى 2022م، بلغ 67.85 مليون صفقة مقابل 70.86 مليون صفقة تم تنفيذها في الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 4.25%.

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