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اكتشاف خلايا عصبية خارقة تحمي من الزهايمر

اكتشاف خلايا عصبية خارقة تحمي من الزهايمر

اكتشاف خلايا عصبية خارقة تحمي من الزهايمر
٠٩:٣١:٥٦ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اكتشفت دراسة أمريكية مجموعة مزايا خارقة في الخلايا العصبية للمسنين الذين تجاوزوا سن الـ80 عامًا، ولم يصابوا بمرض «الزهايمر»، وذلك مقارنة مع أقرانهم في السن نفسها.

وخلال الدراسة المنشورة في مجلة «علم الأعصاب»، اكتشف الباحثون أن الخلايا العصبية في منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة، والمعروفة باسم «القشرة المخية الأنفية الداخلية»، كانت أكبر بشكل ملحوظ عند هؤلاء المسنين ممن حافظوا على المستوى الإدراكي الجيد.

وتهدف دراسة جامعة نورث وسترن، إلى متابعة أفراد فريدين من كبار السن تزيد سنهم عن 80 عامًا، ويظهرون على الرغم من ذلك ذاكرة استثنائية جيدة؛ وكأنهم في العشرينيات من عمرهم.

انصب الباحثون على دراسة القشرة المخية الأنفية للدماغ؛ التي تتكون من 6 طبقات من الخلايا العصبية معبأة بعضها فوق بعض، والطبقة الثانية، على وجه الخصوص، تتلقى المعلومات من مراكز الذاكرة الأخرى، وهي محور محدد وحاسم للغاية.

وتقول المؤلفة الرئيسة تمار جيفين: «هذه النتيجة التي توصلنا إليها تشير إلى أن الخلايا الكبيرة لهؤلاء المسنين كانت موجودة منذ الولادة، ويتم الحفاظ عليها هيكلياً طوال حياتهم، ونستنتج أن الخلايا العصبية الأكبر حجماً هي علامة بيولوجية لمسار الشيخوخة الفائقة».

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الكلمات الدلالية:
القشرة المخية خلايا عصبية علم الأعصاب مراكز الذاكرة مرض الزهايمر

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