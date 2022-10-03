«سكني» يوضح.. كل ما تريد معرفته عن المخططات المتاحة وطرق الحجز

تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج سكني المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، اليوم الاثنين، توضيحات مهمة حول المخططات المتاحة وطرق وآلية الحجز.

جاء ذلك في تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على أسئلة المستفيدين.

وقال البرنامج ردًا على سؤال عن المخططات المتاحة: “يمكنك الاطلاع والحجز على كافة المخططات المتاحة في مختلف مناطق المملكة إذا كنت مستحقًا للدعم، وذلك بالدخول عبر منصة سكني – السوق العقاري واختيار المخطط المناسب”.

كيفية الحجز في سكني

وعن آلية الحجز، قال “سكني”: “يجب أن يكون المخطط متاحًا للحجز، ويمكنك الاطلاع على كافة المخططات، وتكون خطوات الحجز كالآتي:

-البحث عن المخطط حسب المنطقة.

-حجز قطعة الأرض.

-توقيع العقد الإلكتروني.

-رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفاديًا لإلغاء الحجز.

-الانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.

خدمات سكني

وبخصوص الخدمات المتاحة، أجاب “سكني”: “نتشرف بتقديم الدعم السكني لعدة منتجات لإتاحة الحرية في اختيار مسار التملك المناسب وهي:

-الشراء من السوق.

-البناء الذاتي.

-أرض.

-وحدات سكنية تحت الإنشاء.

-وحدات سكنية جاهزة مشاريع الإسكان.

إيداع 871 مليون ريال بحسابات مُستفيدي “سكني”

وقبل أسبوعين، أودع صندوق التنمية العقارية، مبلغ 871 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2022.

وأكد أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2022م بلغ نحو 4.9 مليارات ريال.

43 خدمة إلكترونية خلال 24 ساعة

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة على مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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