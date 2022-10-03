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خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم
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خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم

خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم

خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم
٠٩:٠٨:٠٣ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم، وهي التي أتاحها المركز الوطني للتعليم على موقعه الإلكتروني.

ودعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الممارسين للتسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، التي أطلقها المركز بهدف تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني ومنحهم شهادات احترافية.

طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم

وفيما يلي خطوات التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم:

1-الدخول على موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

2-اختيار أيقونة بادر بالتسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني.

3-اختيار الشهادة التي تريد التسجيل فيها والضغط عليها إذ أن هناك 3 شهادت وهي:

-شهادة تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني.

-شهادة تصميم خبرات التعليم الإلكتروني.

-شهادة ضبط جودة التعليم الإلكتروني.

4- الضغط على معايير الأهلية ثم اختيار الخيار المناسب لمؤهلاتك، وتلك الخيارات هي:

-شهادة بكالوريوس كحد أدنى في أي مجال تربوي/ بكالوريوس غير تربوي + دبلوم تربوي.

-شهادة عليا في التعليم الإلكتروني.

-شهادة بكالوريوس أو أعلى بمجال غير تربوي.

5- إضافة البيانات الخاصة بك ثم التسجيل.

متطلبات الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية

بالإضافة إلى التسجيل، هناك عدة متطلبات للحصول على الشهادة وهي:

-المتطلب الأول: وجود حساب على موقع الشهادات المهنية الاحترافية يتم من خلاله رفع المتطلبات ودفع رسوم إصدار الشهادة.

-المتطلب الثاني: رفع ما يثبت استيفاء معايير الأهلية من بيانات وملفات صحيحة ومحدثة.

-المتطلب الثالث: اجتياز الاختبار.

وكان المركز قد حث الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية على المسارعة بالتسجيل من خلال منصة الشهادات واستيفاء جميع البيانات اللازمة قبل انتهاء فترة التسجيل في 9 /‏ 10 /‏ 2022.

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