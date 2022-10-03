يخبرني الصباح.. 7 مقولات تمنحك طاقة إيجابية في بداية اليوم

تواصل ـ فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#يخبرني_الصباح“ التريند، صباح اليوم الاثنين، بالمملكة على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

وشارك العديد من رواد ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي في الهاشتاق، ودونوا مقولات كثيرة وقصصًا إيجابية عديدة، يمكنها أن تمنحك طاقة إيجابية في بداية اليوم.

وشارك النشطاء والمغردون مجموعة التعليقات:

1 ـ قال حساب “مزهرة”: “الصبَاح المُبتدئ بورد قُرآني وأذكار؛ صباح جميل وسعيد لروحك؛ فأسعد رُوحك بهذه البدايات المُزهرة؛ أسعد الله صباحكم بكل جميل”.

2 ـ ويقول صاحب الحساب “GO”: “راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعالاً، راقب أفعالك لأنها ستصبح عاداتك، راقب عاداتك لأنها ستصبح طباعًا لك، راقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك”.

3 ـ وشارك صاحب الحساب “ALi” بهذه التغريدة: “ليت الناس تدرك قوة وتأثير الكلمه الحلوة وكيف أنها تصنع يومنا”.

4 ـ حساب “ناصر بن صالح العقيل” علق قائلاً: “مِنْ أعظم نِعَمِ الله أنْ تُصبِحَ وتُمسِي وأنتَ مُعافَى؛ فهي نِعمةٌ لا يُدركها إلا مَنْ يَفتقدُها؛ الحمدُ للهِ عددَ خَلقه، ورِضا نفسه، وزِنة عرشه، ومِداد كلماته”.

5 ـ وغرد حساب “سمارا” بالقول: “لا تنتظر أن يُقدّر الناس ما تقوم به لأجلهم؛ قدّر نفسك وكافئها علىٰ كُل بادرة جميلة تفعلها وكُل إنجازٍ مهما بدأ صغيرًا في نظر الآخرين”.

6 ـ أما حساب “غيمة العطر” فشارك بالقول: “لا تدع اليوم يمضي دون أن تتأمّل ما حولك؛ تقدح فكرة.. تأخذ عِبرة؛ تقيل عثرة.. تستر عورة؛ ألِن قلبك بعَبرة.. لا تخن العشرة؛ واقبض على دِينك وإن كان جمرة؛ تذكّر أنّ النِّهاية.. حفرة”.

7 ـ ونختم تلك الأقوال الإيجابية بحساب “نورة القطحاني” التي قالت: “التفاؤل خيرُ بدايةٍ لِيومٍ قد يكون مِن أجمل أيام حياتنا.. ربنا توكلنا عليك في جميعِ أمورنا فاكتب لنا الخير أينما كنا”.

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