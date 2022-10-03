استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال شمال رام الله

تواصل- وكالات:

استشهد شابان وأصيب ثالث، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة ضاحية التربية والتعليم، شمال رام الله الفلسطينية.

الاحتلال أطلق النار صوب الشبان الثلاثة

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم الجلزون شمالا، وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم، مما أدى لاستشهاد اثنين هما باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة الثالث سلامة رأفت من بلدة بيرزيت.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين، واعتقلت المصاب، وفقًا لـ”واس”.

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس.

وأوضحت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت فلسطينيين اثنين بعد أن داهمت منزليهما.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، صباح اليوم، ومنعت مركبات الفلسطينيين من المرور ما أدى إلى التسبب بأزمة خانقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود عيسى حمدان من قرية الشواورة شرق بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

الاحتلال يقتحم مدينة رام الله

في الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة رام الله، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، بعد توغل قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان.

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