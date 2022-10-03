قفزة بأسعار النفط تزامنًا مع بحث «أوبك+» خفض الإنتاج

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سجلت أسعار النفط قفزة فجائية بأكثر من 3% في التعاملات المبكرة بآسيا، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تتشاور فيه مجموعة أوبك+ لدراسة خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولار أو 3% إلى 87.65 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.6% منذ ثلاثة أيام.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا ارتفاعًا بنسبة 3% أو 2.39 دولار إلى 81.88 دولار للبرميل بعد خسارته 2.1%.

كوفيد 19

ولأربعة أشهر متتالية؛ سجلت أسعار النفط تراجعًا، بسبب إغلاق “كوفيد-19” في الصين، أكبر مستهلك للطاقة؛ فيما أثر ارتفاع أسعار الفائدة على أسواق العالم.

وتتشاور منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، لدراسة خفض الإنتاج بما يتراوح بين نصف مليون إلى مليون برميل يوميًا قبل اجتماع يوم الأربعاء القادم.

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