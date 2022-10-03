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أسوأ من التدخين.. دراسة: المشاكل النفسية تقود إلى شيخوخة سريعة

أسوأ من التدخين.. دراسة: المشاكل النفسية تقود إلى شيخوخة سريعة

أسوأ من التدخين.. دراسة: المشاكل النفسية تقود إلى شيخوخة سريعة
٠٧:٥٠:٣٦ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، أن المشكلات النفسية مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، تقود إلى شيخوخة مبكرة بشكل أسوأ من التدخين.

وتوصلت الدراسة، إلى أن المشاكل النفسية تؤدي إلى تخفيض أمد حياة الإنسان، أكثر مما يفعله التدخين، وفق ما نقله موقع “سكاي نيوز”.

أسباب الشيخوخة المبكرة

ووفق موقع “ميديكال نيوز توداي”، خلص الباحثون في الدراسة التي أجريت بهونج كونج إلى أن الصحة العقلية، شأنها شأن الصحة البدنية، تؤثر على الشيخوخة.

ونقل الموقع عن فيدور جالكين، المؤلف الرئيس للدراسة المنشورة على مجلة “Aging”، إنه بإمكان الناس تحسين صحتهم العقلية للتأثير بطريقة إيجابية على صحتهم البدنية.

وأضاف جالكين: “لأكون أكثر دقة، يمكن أن تتأثر الشيخوخة بحالتك العقلية والعاطفية”.

وخلصت إلى أن الجمع بين العوامل النفسية أسهم في تسريع شيخوخة الشخص بمقدرا 1.65 سنة، وهو معدل أعلى من التدخين.

وأجريت الدراسة على نحو 12 ألف صيني، وتم خلالها دراسة علاقة العوامل النفسية، مثل الاكتئاب ومشاكل النوم والوحدة والشعور بالتعاسة، بالشيخوخة.

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الكلمات الدلالية:
الاكتئاب التدخين التوتر الشيخوخة القلق المشكلات النفسية

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