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“الحصيني” يتوقع: هذه أماكن الأمطار المتساقطة اليوم على المملكة

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“الحصيني” يتوقع: هذه أماكن الأمطار المتساقطة اليوم على المملكة

“الحصيني” يتوقع: هذه أماكن الأمطار المتساقطة اليوم على المملكة

“الحصيني” يتوقع: هذه أماكن الأمطار المتساقطة اليوم على المملكة
٠٧:٤٥:٠٤ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن يشهد الطقس أجواءً حارة نهارًا على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة.

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خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية.

ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية من المملكة وسلطنة عُمان وجنوب الإمارات، مصحوبة برياح متوسطة على أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى.

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رياح نشطة وسحب رعدية على جنوب المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

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سحب ممطرة على مرتفعات مكة والمدينة

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

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استمرار طفيف للحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحصيني الطقس الان الغبار خريطة الأمطار درجات الحرارة

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