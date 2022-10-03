الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. خطوتان تُمكنك من إيصال الكهرباء للمرافق
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خدمة اليوم.. خطوتان تُمكنك من إيصال الكهرباء للمرافق

خدمة اليوم.. خطوتان تُمكنك من إيصال الكهرباء للمرافق

خدمة اليوم.. خطوتان تُمكنك من إيصال الكهرباء للمرافق
٠٧:٣١:٣٠ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إيصال الكهرباء للمرافق.

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن هذه الخدمة الإلكترونية مقدمة من شركة الكهرباء، وتتيح إيصال الخدمة الكهربائية للمرافق المختلفة التي تتوفر فيها شروط السلامة، وليست من الصناديق المقامة من الخشب والقش أو المواد القابلة للاشتعال، حيث يتم إيصال الكهرباء لهذه المرافق عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – اضغط على رابط الخدمة.

2 – املأ نموذج طلب الخدمة المتاح في الموقع الإلكتروني للشركة أو بمكاتب خدمات المشتركين.

* المتطلبات:

1 – تُطبّق تعريفة الاستهلاك على المشتركين وفقاً لكل فئة.

2 – إرفاق بعض المستندات واستيفاء بعض الإجراءات وفقاً لنوعية الخدمة المطلوبة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112019000 – 8001259000 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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إيصال الكهرباء للمرافق تنظيم المياه والكهرباء خدمة اليوم شركة الكهرباء

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