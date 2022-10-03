“الأرصاد” يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

سحب ممطرة على مرتفعات مكة والمدينة

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10- 28 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

فيما يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10- 28 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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