الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
احذر.. 3 سلوكيات وممارسات خاطئة تعرضك للإصابة بالسرطان
“الأرصاد” يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق
تعرف على أعمال «لجنة الاستديو» ودورها في نشر رسالة الحرمين الشريفين
وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض
المملكة تستضيف اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج
بعد خسارة ليمان.. بوتين يأمر باستخدام أسلحة «أكثر تطورا»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

احذر.. 3 سلوكيات وممارسات خاطئة تعرضك للإصابة بالسرطان

احذر.. 3 سلوكيات وممارسات خاطئة تعرضك للإصابة بالسرطان

احذر.. 3 سلوكيات وممارسات خاطئة تعرضك للإصابة بالسرطان
٠٧:٢٥:٣٢ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال باحثون إن هناك 3 سلوكيات خاطئة وشائعة يرتكبها الإنسان بشكل مستمر ويمكنه تلافيها، تعرضه للإصابة بالسرطان، حال الاستمرار فيها.

ووفق الباحثين، فإن تلك السلوكيات، هي اتباع نظام غذائي غير صحي، والتدخين والعيش في بيئة هوائية ملوثة، وعدم ممارسة النشاط البدني الكافي، وفق موقع “روسيا اليوم”.

أسباب الإصابة بالسرطان

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد أن فحصوا بيانات من دراسة العبء العالمي للأمراض (GBD)، وهي الدراسة الوبائية الأكثر شمولاً في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وخلال تلك الدراسة درس الباحثون عوامل خطر الإصابة بالسرطان في بلدان العالم عبر العمر والجنس بمرور الوقت.

وقاد الدراسة، التي شارك فيها أكثر من 7000 باحث في أكثر من 150 دولة وإقليم، معهد القياسات الصحية والتقييم – وهو مركز أبحاث صحي عالمي في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة.

وحلل الباحثون نتائج دراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر لعام 2019، وهي الدراسة الوحيدة، حتى الآن، التي تحدد عوامل الخطر لجميع البلدان، عبر الفئات العمرية، لكلا الجنسين، مع مرور الوقت.

وتوصلت الدراسة إلى أن عوامل التدخين والنظام الغذائي وتلوث الهواء مسؤولة عن 4.45 مليون حالة وفاة بسبب السرطان، منها 2.9 مليون بين الرجال و1.6 مليون بين النساء.

اقرأ أيضًا:

منها السرطان.. 4 أمراض قاتلة يمكنك اكتشافها من علامة في فمك

الكلمات الدلالية:
أسباب الإصابة بالسرطان الإصابة بالسرطان التدخين السرطان تلوث الهواء

مواد ذات صلة

المزيد
الإسعاف الجوي يتدخل لنقل مصاب بطريق جامعة القصيم (صور)

الإسعاف الجوي يتدخل لنقل مصاب بطريق جامعة القصيم (صور)

٠٧:١١ م، الثلاثاء، ٠٩ فبراير ٢٠١٦
مصادر: محاولة تحرش وراء مشاجرة طالبات جامعة الطائف

مصادر: محاولة تحرش وراء مشاجرة طالبات جامعة الطائف

٠٥:٥٥ م، الجمعة، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦
“المواصفات والمقاييس” تعتمد بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات

“المواصفات والمقاييس” تعتمد بطاقات كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات

٠٩:٢٧ ص، الأثنين، ٠٢ مارس ٢٠١٥
أمر ملكي بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف

أمر ملكي بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف

٠٩:٤٩ م، الخميس، ١٢ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *