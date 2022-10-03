احذر.. 3 سلوكيات وممارسات خاطئة تعرضك للإصابة بالسرطان

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قال باحثون إن هناك 3 سلوكيات خاطئة وشائعة يرتكبها الإنسان بشكل مستمر ويمكنه تلافيها، تعرضه للإصابة بالسرطان، حال الاستمرار فيها.

ووفق الباحثين، فإن تلك السلوكيات، هي اتباع نظام غذائي غير صحي، والتدخين والعيش في بيئة هوائية ملوثة، وعدم ممارسة النشاط البدني الكافي، وفق موقع “روسيا اليوم”.

أسباب الإصابة بالسرطان

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد أن فحصوا بيانات من دراسة العبء العالمي للأمراض (GBD)، وهي الدراسة الوبائية الأكثر شمولاً في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وخلال تلك الدراسة درس الباحثون عوامل خطر الإصابة بالسرطان في بلدان العالم عبر العمر والجنس بمرور الوقت.

وقاد الدراسة، التي شارك فيها أكثر من 7000 باحث في أكثر من 150 دولة وإقليم، معهد القياسات الصحية والتقييم – وهو مركز أبحاث صحي عالمي في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة.

وحلل الباحثون نتائج دراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر لعام 2019، وهي الدراسة الوحيدة، حتى الآن، التي تحدد عوامل الخطر لجميع البلدان، عبر الفئات العمرية، لكلا الجنسين، مع مرور الوقت.

وتوصلت الدراسة إلى أن عوامل التدخين والنظام الغذائي وتلوث الهواء مسؤولة عن 4.45 مليون حالة وفاة بسبب السرطان، منها 2.9 مليون بين الرجال و1.6 مليون بين النساء.

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