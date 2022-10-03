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تعرف على أعمال «لجنة الاستديو» ودورها في نشر رسالة الحرمين الشريفين
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تعرف على أعمال «لجنة الاستديو» ودورها في نشر رسالة الحرمين الشريفين

تعرف على أعمال «لجنة الاستديو» ودورها في نشر رسالة الحرمين الشريفين

تعرف على أعمال «لجنة الاستديو» ودورها في نشر رسالة الحرمين الشريفين
٠٣:١٠:١٣ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع لجنة الاستديو ما قامت به من أعمال في سبيل نشر رسالة الحرمين الشريفين التي تتسم بالوسطية والاعتدال، بمكتبه وبحضور عدد من وكلاء الرئيس العام والقيادات بالرئاسة.

ولفت الشيخ السديس، خلال لقائه بأعضاء اللجنة بما حققته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من نشر محتوى رسالة الحرمين الشريفين وسبل تطوير العمل الإعلامي من خلال الاستديو، والتماهي مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وتحقيق دور الحرمين الإسلامي.

وأضاف “أن هذه الجهود تأتي من منطلق دور الرئاسة لتعزيز دور المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والتعريف بالجهود الكبيرة لولاة الأمر – رعاهم الله – في العناية بقبلة المسلمين”.

يذكر أن من أهم أهداف لجنة الاستديو:

– نشر رسالة الحرمين الشريفين

– تطوير العمل الإعلامي

– التعريف بجهود المملكة في العناية بقبلة المسلمين

– إبراز دور المملكة في تعزيز خدمة الحرمين الشريفين

 

الكلمات الدلالية:
الحرمين الشريفين الشيخ السديس رسالة الحرمين الشريفين لجنة الاستوديو

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