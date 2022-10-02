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بعد أسبوع.. العثور على جثامين مفقودين بصحراء دولة عربية
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بعد أسبوع.. العثور على جثامين مفقودين بصحراء دولة عربية

بعد أسبوع.. العثور على جثامين مفقودين بصحراء دولة عربية

بعد أسبوع.. العثور على جثامين مفقودين بصحراء دولة عربية
٠٢:٥٢:٣٨ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عثر فريق من المتطوعين، بمدينة مطروح، شمال غربي مصر، على جثامين 3 أشخاص، انطلقوا في رحلة صيد، بصحراء المدينة الحدودية، وفقدوا منذ قرابة أسبوع.

البحث عن المفقودين

وبعد خروج عدد من الفرق للبحث عن المفودين، أعلن شقيق أحدهم، مساء أمس، وفاة الأشخاص الثلاثة، بعد العثور على سيارتهم خالية في الصحراء.

مشاركة أهالي مطروح في العزاء

وسادت حالة من الحزن بمدينة مطروح على فقدان أبنائها الثلاثة، ووجه أبناء المدينة العزاء لعائلات وأسر الأشخاص الذين لقوا مصرعهم.

فيما أظهر مقطع فيديو تضامن أهل المدينة جميعا للمشاركة في العزاء، أثناء عودة الجثامين، التي عثر عليها، بعد أسبوع من الإبلاغ بفقدانهم وانقطاع الاتصال معهم.

 

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