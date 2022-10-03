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وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض
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وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض
٠٣:٠٨:٠١ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة، في الرياض، في عدة تخصصات، على أن يتاح التقديم فقط لأبناء المملكة من المواطنين.

المسمى الوظيفي:

  • مدير قسم التصميم.

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في التصميم أو الإعلام والعلاقات العامة أو ما يعادلها أو في أي مجال آخر ذو صلة.
  • خبرة 8 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن سنة في منصب إشرافي.

القدرات والمهارات:

  •  مهارات العمل ضمن فريق.
  •  التخطيط والتنظيم.
  •  إدارة الوقت
  •  التواصل الفعال.
  •  مهارات في استخدام جميع برامج التصميم مثل برامج أدوبي وإن ديزاين وغيرها.

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  • مهارات استخدام برامج الحاسب الآلي (Word – PowerPoint – Excel – Outlook).
  •  الكتابة تحريرية.
  •  مهارات جيدة في استخدام أنظمة البحث.
  •  مهارات تسويقية.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم

يتاح التقديم عبر الموقع الإلكتروني، في موعد أقصاه 31 من أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، من خلال الرابط التالي: ( هنا )
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