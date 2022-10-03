وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة، في الرياض، في عدة تخصصات، على أن يتاح التقديم فقط لأبناء المملكة من المواطنين.

المسمى الوظيفي:

مدير قسم التصميم.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التصميم أو الإعلام والعلاقات العامة أو ما يعادلها أو في أي مجال آخر ذو صلة.

خبرة 8 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن سنة في منصب إشرافي.

القدرات والمهارات: