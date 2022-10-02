تطور سريع في طهران.. طلاب جامعة شريف يقلبون موازين الاحتجاجات الغاضبة في إيران

تواصل – فريق التحرير:

اجتمع سكان العاصمة الإيرانية طهران، حول جامعة شريف للتكنولوجيا، لمؤازرة الطلاب المحاصرين، الذين خرجوا في مسيرات ليلية، ضمن الاحتجاجات المستمرة على مقتل مهسا أميني.

سكان طهران في الشوارع

ونشر وسائل إعلام ونشطاء إيرانييون، مقاطع فيديو توثق خروج مئات المتظاهرين، سيرا على الأقدام، وبسياراتهم، لدعم الطلاب المحاصرين، الذين تعرضوا للاستهداف العمدي والاعتقال.

وهتف الطلاب والمتظاهرون من أمام جامعة شريف للتكنولوجيا: “الموت للديكتاتور”، “الموت لخامنئي”، “لا نريد نظام الملالي”.

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إطلاق النار واعتقال المتظاهرين

في حين عمدت قوات الحرس الثوري الإيراني إلى إطلاق النار صوب المحتجين، واعتقال أعداد من الطلاب المحاصرين، وأيضا المتظاهرين الذين جاءوا لدعمهم.

وذكر نشطاء أن سكان طهران فتحوا منازلهم لطلاب جامعة الشريف للتكنولوجيا، معربين عن تأييدهم للتضامن الشعبي مع طلاب جامعة شريف، الذين رفعوا مستوى مطالبهم بإسقاط النظام الإيراني

دعوات لدعم الطلاب المحاصرين

وكانت دعوات انطلقت للتوجه نحو جامعة شريف للتكنولوجيا، لمؤازرة الطلاب المحاصرين من الحرس الثوري والباسيج والقوات الخاصة.

كما أظهرت فيديوهات احتشاد متظاهرين بسياراتهم، متوجهين نحو الجامعة لتلبية الدعوة.