الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تطور سريع في طهران.. طلاب جامعة شريف يقلبون موازين الاحتجاجات الغاضبة في إيران
للكشف المبكر عن سرطان الثدي.. نصيحة مهمة من «سعود الطبية»
تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
تعرف على مواصفات الشاشة الجديدة LG MAGNIT 4K
استشاري يوضح العلاقة بين النوم ومناعة الجسم
زيلينسكي: القوات الأوكرانية سيطرت على مدن جديدة في خيرسون

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تطور سريع في طهران.. طلاب جامعة شريف يقلبون موازين الاحتجاجات الغاضبة في إيران

تطور سريع في طهران.. طلاب جامعة شريف يقلبون موازين الاحتجاجات الغاضبة في إيران

تطور سريع في طهران.. طلاب جامعة شريف يقلبون موازين الاحتجاجات الغاضبة في إيران
٠٢:٢٨:٥٨ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اجتمع سكان العاصمة الإيرانية طهران، حول جامعة شريف للتكنولوجيا، لمؤازرة الطلاب المحاصرين، الذين خرجوا في مسيرات ليلية، ضمن الاحتجاجات المستمرة على مقتل مهسا أميني.

سكان طهران في الشوارع

ونشر وسائل إعلام ونشطاء إيرانييون، مقاطع فيديو توثق خروج مئات المتظاهرين، سيرا على الأقدام، وبسياراتهم، لدعم الطلاب المحاصرين، الذين تعرضوا للاستهداف العمدي والاعتقال.

وهتف الطلاب والمتظاهرون من أمام جامعة شريف للتكنولوجيا: “الموت للديكتاتور”، “الموت لخامنئي”، “لا نريد نظام الملالي”.

اقرأ أيضا:

من المسافة صفر.. الحرس الثوري يطلق الرصاص الحي على الطلاب الإيرانيين (فيديو)

إطلاق النار واعتقال المتظاهرين

في حين عمدت قوات الحرس الثوري الإيراني إلى إطلاق النار صوب المحتجين، واعتقال أعداد من الطلاب المحاصرين، وأيضا المتظاهرين الذين جاءوا لدعمهم.

وذكر نشطاء أن سكان طهران فتحوا منازلهم لطلاب جامعة الشريف للتكنولوجيا، معربين عن تأييدهم للتضامن الشعبي مع طلاب جامعة شريف، الذين رفعوا مستوى مطالبهم بإسقاط النظام الإيراني

دعوات لدعم الطلاب المحاصرين

وكانت دعوات انطلقت للتوجه نحو جامعة شريف للتكنولوجيا، لمؤازرة الطلاب المحاصرين من الحرس الثوري والباسيج والقوات الخاصة.

كما أظهرت فيديوهات احتشاد متظاهرين بسياراتهم، متوجهين نحو الجامعة لتلبية الدعوة.

 

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران النظام الإيراني جامعة شريف طهران مظاهرات إيران مهسا أميني

مواد ذات صلة

المزيد
ولي ولي العهد: التحالف الإسلامي سيحارب كل المنظمات الإرهابية عسكرياً وفكرياً وإعلامياً

ولي ولي العهد: التحالف الإسلامي سيحارب كل المنظمات الإرهابية عسكرياً وفكرياً وإعلامياً

١٢:٤٤ ص، الثلاثاء، ١٥ ديسمبر ٢٠١٥
الإسكان تخفض أسعار «الشقق» من 500 إلى 400 ألف ريال

الإسكان تخفض أسعار «الشقق» من 500 إلى 400 ألف ريال

١٠:٣٤ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦
خادم الحرمين يعزي الرئيس الروسي في ضحايا سقوط الطائرة

خادم الحرمين يعزي الرئيس الروسي في ضحايا سقوط الطائرة

١٢:٠٨ ص، الأثنين، ١٢ فبراير ٢٠١٨
الخارجية اليمنية تعلن انتقالها مؤقتاً إلى الرياض

الخارجية اليمنية تعلن انتقالها مؤقتاً إلى الرياض

٠٦:٥٩ م، الأثنين، ٣٠ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *