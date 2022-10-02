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للكشف المبكر عن سرطان الثدي.. نصيحة مهمة من «سعود الطبية»
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للكشف المبكر عن سرطان الثدي.. نصيحة مهمة من «سعود الطبية»

للكشف المبكر عن سرطان الثدي.. نصيحة مهمة من «سعود الطبية»

للكشف المبكر عن سرطان الثدي.. نصيحة مهمة من «سعود الطبية»
٠٢:٠٠:٥٨ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بضرورة إجراء تصوير الثدي بالماموغرام كل عامين عند بلوغ الـ 40 عاماً، مع ضرورة إجرائه لمن بلغن سن الـ 30 عاماً في بعض الحالات

وأوضحت “سعود الطبية” أن الكشف المبكر لسرطان الثدي يساعد على تحسين نوعية ونتيجة المعالجة، وزيادة نسبة الشفاء إلى أكثر من 95 %.

توعية حول المرض

شددت على أن الفحص يكون ضرورياً للاتي بلغن سن الـ 30، عند وجود تاريخ عائلي للإصابة أو إصابة سابقة بالمرض، وعند التعرّض لمعالجة إشعاعية بشكل عام في عمر صغير، وعند وجود إصابة بسرطان الثدي من الأقارب بالدرجة الأولى.

وأضافت أن 80 % من أورام الثدي هي أورام حميدة غير سرطانية، حيث يعمل الاكتشاف المبكر للمرض على سرعة وسهولة العلاج، وبهذا يكون سبباً رئيسياً لانخفاض معدل الوفيات.

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الاستفادة من تقنية الماموجرام

من جانبها، أوضحت استشارية الأورام، الدكتورة أم الخير أبو الخير، أهمية فحص الماموجرام في الكشف عن الإصابة بسرطان الثدي.

وأضافت أن فحص الماموجرام يمكنه اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي قبل حدوثها بعامين أو ثلاثة أعوام (أي قبل تكون الورم)، حسب صحيفة “البلاد”.

ونوهت عن وزارة الصحة توفر الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانًا طيلة العام، وتتم إحالة من لديها أعراض مقلقة إلى مدينة الملك فهد الطبية لأخذ عينات واستكمال مسار العلاج.

كما أن معظم المستشفيات الحكومية لديها قسم رعاية أوّلية يقوم بفحص الماموجرام للمرحلة السنية المطلوب الفحص فيها كل عام.

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تقنية الماموجرام سرطان الثدي علاج سرطان الثدي فحص سرطان الثدي مدينة الملك سعود الطبية

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