تعرف على مواصفات الشاشة الجديدة LG MAGNIT 4K

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قدمت LG ، أمس، في فعاليات CEDIA Expo 2022 سلسلة أجهزة تلفاز LG MAGNIT الذكية، وكشفت عن شاشة MAGNIT 4K التي تتميز بحجم 136 إنش.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية، إطلاق شاشتها المتميزة LG MAGNIT 4K بحجم 136 إنش، وهي أحدث شاشات المسرح المنزلي.

مواصفات MAGNIT 4K

وتتميز شاشة MAGNIT 4K بلوحات LED، بحجم شاشة 136 إنش، ووحدة معالجة فائقة، ودعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، وهي مواصفات تجتمع لدعم المستخدم بأفضل تجربة للمسرح المنزلي.

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كما تأتي شاشة LG MAGNIT 4K بدقة 4K، مع أعلى دقة في عرض الألوان، وصورة حادة مميزة بأعلى وضوح، وأيضاً أعلى تباين، مع تقنية microLED.

أسعار شاشة LG MAGNIT 4K

ولم تكشف LG لم تكشف عن أسعار هذا الإصدار من شاشات المسرح المنزلي، ومن المتوقع أن تقدم الشركة لاحقاً مزيد من التفاصيل.

وتتميز الشركة بمنتجاتها الإلكترونية والأجهزة المنزلية، وتقتحم أسواق عالمية مختلفة، في أوروبا وأمريكا، وأيضا في دول الخليج والشرق الأوسط