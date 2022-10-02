زيلينسكي: القوات الأوكرانية سيطرت على مدن جديدة في خيرسون

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته تتقدم في خيرسون على حساب القوات الروسية، مؤكدا أن قواته سيطرت على مدن جديدة.

وقال زيلينسكي، في تصريحات صحفية مساء أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية سيطرت على مدينتي أرخانيلسك وميروليوبيفكا في خيرسون.

رئيس أوكرانيا يهدد الروس

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني روسيا ، وخاصة المسؤولين الحكوميين، قائلا لهم “ستقتلون واحدًا تلو الآخر، ما دام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بغزو أوكرانيا، في الحكم”.

وقال زيلينسكي، في خطاب مساء السبت، “ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص الذي بدأ كل شيء، الذي أشعل هذه الحرب المجنونة ضد أوكرانيا، فستقتلون واحدًا تلو الآخر وتصبحون كباشًا مُحرقة لأنكم لا تقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة إلى روسيا”، بسحب “رويترز”.

وأضاف رئيس أوكرانيا، أن جيشه الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية في شرق البلاد، سيستعيد خلال أيام، مدنًا أخرى في منطقة دونيتسك التي أعلنت روسيا ضمها رسميًا الجمعة.

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