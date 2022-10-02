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أجنبي فاجأ الجميع بإسلامه.. وهذه شهادته (فيديو)
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أجنبي فاجأ الجميع بإسلامه.. وهذه شهادته (فيديو)

أجنبي فاجأ الجميع بإسلامه.. وهذه شهادته (فيديو)

أجنبي فاجأ الجميع بإسلامه.. وهذه شهادته (فيديو)
٠١:٢٩:٥٣ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد الأجانب الذين دخلوا إلى الإسلام، وطرح أحدهم عليه سؤالًا أمام جمع من الناس فيما يبدو لقاء جماهيريًا، قائلًا : لماذا اعتنقت الإسلام؟

وجاء رد الرجل بكل تلقائية مؤثرًا إذ قال : بل كيف لي ألا أعتنق الإسلام بعد أن عرفته؟.. فالإسلام هو الحق وهو نهج حياة وهو دين سماوي عملي وواقعي ومنطقي وعقلاني”.

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وتابع :” الإسلام هو الحل الوحيد لأي مشكلة تواجهنا ونحتاجه للعيش بسلام في هذا العالم.. والإسلام يرشدنا هنا وسينجيك في الآخرة”.

واختتم بالقول :” أي شخص تعلم عن الإسلام وفهم الإسلام بحق أظن ألا سبيل أمامه سوى اعتناقه”.

 

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أجنبي يعتنق الاسلام اعتناق الإسلام الدخول في الاسلام الديتن الاسلامي

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