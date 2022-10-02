برنامج ريف يحدد القطاعات المستهدفة بالمدينة المنورة

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حدد برنامج ريف، القطاعات المستهدفة بمنطقة المدينة المنورة، ضمن برنامج التنمية الريفية المستدامة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد استفسر بشأن تفاصيل البرنامج المدعوم لمنطقة المدينة المنورة.

وأجاب برنامج ريف بقوله “حياك الله، القطاعات المستهدفة في برنامج التنمية الريفية المستدامة حسب الميز النسبية للقطاعات في منطقة المدينة المنورة هي:

– العسل

– المحاصيل البعلية

– الورد

– الفواكه

– الأسر المنتجة

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للاستفادة من الدعم.. 6 خطوات للتسجيل في برنامج ريف

وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف بالتفصيل، خطوات التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم للأسر المنتجة والمزارعين وأسرهم في جميع مناطق المملكة

خطوات التسجيل في برنامج ريف

1– ادخل على صفحة برنامج ريف

2– اضغط على ابدأ بطلب الدعم

3– املأ البيانات المطلوبة

4– سيصل لك رمز تحقق على الجوال أدخله

5– أدخل رقم حسابك البنكي

6– ثم اختر برنامج الدعم الذي تود التقديم عليه

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.