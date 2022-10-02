5 ملفات عاجلة أمام وزير التعليم.. هل يحسم العودة لنظام الفصلين؟

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يقف وزير التعليم يوسف البنيان، أمام خمس ملفات رئيسية تحتاج الحسم العاجل، والتي ظهرت في ردود فعل طلاب وأولياء أمور عقب صدور الأمر الملكي بتوليه منصبه الجديد كوزيرًا للتعليم.

1- نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

ويعد أهم وأول الملفات التي تحتاج الحسم، والتي أقرتها الوزارة منذ العام الدراسي الماضي، والتي صاحبها تباين كبير في الآراء من التربويين وأولياء الأمور الذين يرون ضرورة إعادة نظام الفصلين الذي كان معمولًا به خلال عقود في نظام التعليم؛ نظرًا لكثرة أسابيع الفصول الدراسية في النظام الثلاثي، حسب عكاظ.

2- النقل المدرسي.

يشكل هاجسًا لدى أولياء الأمور، نظرًا لعدم شمولية النقل لكافة المراحل الدراسية واقتصاره حاليًا على قطاع مدارس البنات، ما شكل عبئًا على أولياء الأمور، علاوة على الازدحام المروري في محيط المدارس بقطاعيها للبنين والبنات.

3- المباني المدرسية المستأجرة.

من أهم الملفات التي تتطلب تحركًا عاجلًا من الوزارة للقضاء عليها وإنشاء مبان حكومية ذات مواصفات هندسية حديثة تواكب النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها المملكة؛ نظرًا لأن المباني المستأجرة غير مهيأة وغير مخصصة أصلًا لأن تكون بيئات تعليمية.

4- تكدس الطلاب في الفصول الدراسية.

أصبحت ظاهرة تكدس أعداد الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية، منتشرة خصوصًا في المدن التي شهدت إزالات مثل جدة ومكة المكرمة، ما تطلب إيجاد حلول لمعالجة التكدس من خلال إنشاء مبان جديدة في المخططات السكنية الجديدة تعالج الإشكالية.

5- تأخر ترقيات الإداريين والإداريات.

أصبح يشكل هاجسًا تأخر ترقيات الإداريين والإداريات في المدارس بمراحلها الثلاث، إذ أضحى التأخر يمثل كابوسًا للموظفين نظرًا لانتظارهم الترقية لمدة تزيد على 10 سنوات في المراتب من السادسة حتى التاسعة.