الأحد، ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«العرق وضربات القلب»..أسهل الطرق لدى الكلاب لكشف الخوف عند البشر
برنامج ريف يحدد القطاعات المستهدفة بالمدينة المنورة
5 ملفات عاجلة أمام وزير التعليم.. هل يحسم العودة لنظام الفصلين؟
4 خطوات لسداد رسوم إصدار «تأشيرة عامل»
ميزتان في «فيسبوك» لمنع اختراق الحساب نهائيا
فيديو يحبس الأنفاس.. تنّين يبتلع ماعزًا كبيرة في دقيقة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

«العرق وضربات القلب»..أسهل الطرق لدى الكلاب لكشف الخوف عند البشر

«العرق وضربات القلب»..أسهل الطرق لدى الكلاب لكشف الخوف عند البشر

«العرق وضربات القلب»..أسهل الطرق لدى الكلاب لكشف الخوف عند البشر
٠١:٢٥:١٥ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أجريت دراسة حديث، للتأكد من صدق الفرضية القائلة إن الكلاب تستطيع أن تشم رائحة خوف البشر، وهي اعتقاد مأثور نال شعبية واسعة قديما.

ويسلط البحث الضوء على أن الكلاب لا تحتاج إلى إشارات بصرية أو صوتية لالتقاط الإجهاد البشري.

وشارك في الدراسة 6 شخصا، أجروا 720 اختبارا للرائحة، بالاستعانة بأربعة كلاب، لتكشف أن التغيرات الكيميائية الناجمة عن الإجهاد يمكن أن تلتقطها الكلاب، وتعتبر الروائح هي المعلومات التي تتلقاها.

العلم يحسم الجدل

وأكدت الدراسة أن التعرض للضغط في جميع أنواع التحولات الفسيولوجية في جسم الإنسان، من معدلات ضربات القلب إلى المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها في مجرى الدم، يمكن أن تشمه الكلاب، وخصوصًا التغيرات المرتبطة بالتوتر.

اقرأ أيضا:

واقعة نادرة.. معركة بين 20 حوتًا من «الأوركا» واثنين من الحيتان الحدباء.. شاهد ماذا حدث؟

روائح تفهمها الكلاب

وأوضح باحث سلوك الحيوان، كلارا ويلسون، من جامعة كوينز بلفاست في بريطانيا: “تظهر النتائج أننا كبشر، ننتج روائح مختلفة من خلال عرقنا وأنفاسنا عندما نشعر بالتوتر، ويمكن للكلاب تمييز ذلك بصرف النظر عن رائحتنا عند الاسترخاء”.

نتائج الدراسة العلمية

طلب من المتطوعين إكمال مسألة حسابية صعبة والإبلاغ الذاتي عن مستويات التوتر لديهم في نفس الوقت، بمجرد زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لكل مشارك بشري، تم أخذ عينات من العرق والنفس.

ثم عرضت هذه العينات  على الكلاب لمعرفة ما إذا كانت الأنياب يمكن أن تنبه الباحثين إلى عينات الإجهاد بين عينات التحكم الأساسية: عينات مسترخية أخذت قبل 4 دقائق من بدء المهمة.

وتمكنت الكلاب بالفعل، بمستوى عالٍ من الدقة، من نبيه الباحثين بشكل صحيح لعينة الإجهاد.في 94٪ من 720 تجربة.

قال ويلسون لصحيفة الجارديان: “لقد كان من المدهش جدًا أن نراها واثقة جدًا”.

الكلمات الدلالية:
الكلاب تعلق الكلب بالرائحة خوف الإنسان دراسة علمية

مواد ذات صلة

المزيد
الامتحانات تدق الأبواب: 10 نصائح لتحفيز الأبناء على المذاكرة

الامتحانات تدق الأبواب: 10 نصائح لتحفيز الأبناء على المذاكرة

٠٣:٠٦ م، الأحد، ٢٤ أبريل ٢٠١٦
أنثى فهد تلد عدداً قياسياً من الأشبال في أمريكا (فيديو)

أنثى فهد تلد عدداً قياسياً من الأشبال في أمريكا (فيديو)

٠١:٣٧ ص، الجمعة، ٠٥ يناير ٢٠١٨
تبلغ 10 أعوام.. طفلة أمريكية تلقن تمساحاً درساً قاسياً

تبلغ 10 أعوام.. طفلة أمريكية تلقن تمساحاً درساً قاسياً

١٠:٠١ م، الثلاثاء، ٠٩ مايو ٢٠١٧
خبير نفسي يُحذّر من تعلّم الأبناء لغات أخرى قبل إتقان “العربية”

خبير نفسي يُحذّر من تعلّم الأبناء لغات أخرى قبل إتقان “العربية”

٠٤:٣٢ م، الأربعاء، ٢٨ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *