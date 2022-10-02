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تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
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تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين
٠١:٥٦:٤٢ ص، الإثنين، ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 7 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 3 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:15 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:48 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 7 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:57

المدينة – 4:57

الرياض – 4:29

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:10

المدينة – 12:11

الرياض – 11:43

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:33

المدينة – 3:34

الرياض – 3:06

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:07

المدينة – 6:07

الرياض – 5:39

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  7:37

المدينة –  7:37

الرياض – 7:09

 

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الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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